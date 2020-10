Holt euch Abzu und Rising Storm 2: Vietnam demnächst kostenlos

Bald gibt es die Spiele Abzu und Rising Storm 2: Vietnam kostenlos im Epic Games Store.

In wenigen Tagen könnt ihr zwei Spiele für den PC gratis abstauben. Und zwar gibt es ab dem 8. Oktober das Tauchspiel Abzu und den Ego-Shooter Rising Storm 2: Vietnam kostenlos im Epic Games Store. Das Angebot gilt bis zum 15. Oktober.

Nachfolgend findet ihr die Beschreibungen zu den Spielen und einen Trailer, der zeigt, was euch im jeweiligen Titel erwartet. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Zocken!

Abzu

“Tauche in einen lebendigen und bunten Ozean voller Geheimnisse ein. Verwende die elegante Schwimmsteuerung, um tolle Tauchakrobatik zu betreiben. Entdecke hunderte einzigartiger, auf realen Tieren basierende Kreaturen, und gehe eine starke Verbindung mit dem üppigen Meeresleben ein. Interagiere mit Schwärmen von tausenden Fischen, die prozedural auf dich, aufeinander und auf Raubtiere reagieren. Mach es dir in sagenhaften Meereslandschaften gemütlich und erkunde beispiellos detaillierte Ökosysteme unter Wasser. Tauche in das Herz des Ozeans hinab, wo uralte vergessene Geheimnisse auf dich warten. Aber Achtung: In der Tiefe lauert die Gefahr. ‘ABZÛ’ stammt aus den ältesten Mythologien – ‘AB’ bedeutet ‘Wasser’, ‘ZÛ’ bedeutet ‘Weisheit’. ABZÛ ist der Ozean der Weisheit.”

Rising Storm 2: Vietnam

“Vietnam, die Fassung der ‘Red Orchestra’-Serie: 64 Spieler Multiplayer; 20+ Karten; US-Armee & Marine, VVA/NVA, NFB/VC; Australische & ARVN-Streitkräfte, 50+ Waffen; 4 Hubschrauber, Minen, Fallen und Tunnel; Brutal. Authentisch. Ungeschönt. Individuelle Charaktergestaltung. Und Napalm am Morgen.”

