Holt euch Layers of Fear 2 und Costume Quest 2 demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es die Spiele Layers of Fear 2 und Costume Quest 2 demnächst kostenlos im Epic Games Store gibt.

Gerade bietet Epic die Spiele Abzu und Rising Storm 2: Vietnam kostenlos im Epic Games Store an. Diese zwei Titel könnt ihr noch bis zum 22. Oktober abstauben. Danach werden zwei neue Games angeboten.

Dann dürfen wir uns passen zu Halloween auf die zwei Spiele Layers of Fear 2 und Costume Quest 2 freuen. Ab dem 22. Oktober könnt ihr euch die Titel herunterladen. Das Angebot gilt bis zum 29. Oktober.

Layers of Fear 2

“Die Kameras sind alle auf dich gerichtet – diese Szene gehört dir. Du spielst nicht nur einen Charakter, du bist der Charakter. Die Rolle ist einzig und allein für dich bestimmt. Nur für dich geschrieben. Du triffst auf Stille. Kein blaffender Regisseur. Keine Anweisung, eine bestimmte Version deiner selbst zu sein. Dein Kopf fordert dich auf, zu spielen, doch die Seiten des Drehbuchs enthalten keine Worte.

Deine Vergangenheit hat dich zu dem geschmiedet, was du jetzt bist, dir die nötigen Fähigkeiten aufgezwungen, um dein Handwerk zu perfektionieren. Dieselbe Vergangenheit hat schlimme Narben hinterlassen. Nicht äußerlich, für die ganze Welt erkenntlich, sondern an einem Ort, der so tief verborgen liegt, dass er seine Gestalt verloren hat. Du unterdrückst diese Erinnerungen, doch du lässt zu, dass deine Erfahrungen dich in den – oder das – verwandeln, was du spielen sollst.

Dunkelheit umgibt dich, während du still im Rampenlicht stehst. Das einzige, was du außer deinem Herzschlag hörst, ist das Zerschellen der Wellen am Rumpf und das Geräusch der Kameras, die auf dich gerichtet sind, um diesen Moment für immer festzuhalten.

Eine tiefe, gebieterische Stimme ertönt in der Ferne. Tritt auf.

Welche Rolle wirst du spielen?”

Link zur Seite des Spiels im Epic Games Store

Costume Quest 2

“Erkunde gruselige zeitlose Landschaften, ziehe entzückende neue Kostüme an, mit denen du dich in mächtige Hallo-Krieger verwandelst, und sammle noch unheimlichere Süßigkeiten-Karten, mit denen du im Kampf gegen eine von Hygiene besessene Legion von Bösewichten gerüstet bist.”

Link zur Seite des Spiels im Epic Games Store

Das denken wir:

Hier erwarten uns zwei unterhaltsame Spiele, die man sich auf jeden Fall holen sollte, wenn man den Epic Games Store nutzt.