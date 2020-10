Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung – Holt euch jetzt die Demo

Kürzlich wurde eine Demo des Spiels Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Im Rahmen der aktuellen Ausgabe von “Nintendo Direct Mini” wurden einige Spiele gezeigt, auf die sich Switch-Besitzer in den kommenden Wochen und Monaten freuen dürfen. Unter anderem haben wir neue Spielszenen aus Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung zu sehen bekommen.

Das Highlight: Es wurde zum ersten Mal gezeigt, dass die riesigen Titanen spielbar sein werden. Dazu heißt es: “In ihren jeweiligen Leveln helfen deren überragende Kräfte den Spieler:innen dabei, den Sieg zu erringen.”

Aber es kommt noch besser: Es wurde auch gleich eine Demo zum Spiel veröffentlicht, die ihr euch jetzt im Nintendo Switch eShop herunterladen könnt.

In der Beschreibung des Spiels heißt es: “Reise zurück in Hyrules Vergangenheit und kämpfe um das Schicksal des Königreichs in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Nintendo Switch!

100 Jahren vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild hängt das Schicksal Hyrules an einem seidenen Faden. Führe deine Kämpfer in die Schlacht und stelle dich den Mächten der Verheerung Ganon im ultimativen Kampf um das Überleben.”

Das denken wir:

Wir finden es ziemlich cool, dass wir Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung schon jetzt ausprobieren können. Und zum Glück lässt der Release nicht mehr so lange auf sich warten.

