Immortals Fenyx Rising: Hier sind die ersten 20 Minuten

Kürzlich wurde ein Video zum Spiel Immortals Fenyx Rising veröffentlicht, in dem wir die ersten Minuten des Spiels zu sehen bekommen.

Bis zum Release des Action-Adventures Immortals Fenyx Rising müssen wir uns noch einige Wochen gedulden, aber eine Demo des Spiels erscheint bereits am 29. Oktober – und zwar exklusiv für Google Stadia.

Wenn ihr schon jetzt wissen wollt, was euch in den ersten 20 Minuten des Spiels erwartet, dann solltet ihr euch nachfolgendes Video nicht entgehen lassen. Hier bekommt ihr den Beginn des Abenteuers zu sehen.

Meiner Meinung nach sehen die ersten Szenen aus dem Spiel ganz ok aus, wirklich beeindruckend ist das Ganze aber nicht. Die Ähnlichkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind an fast allen Ecken zu spüren. Das ist nicht schlecht, ich bin mir nur nicht sicher, ob das Spiel genug bieten kann, um auch langfristig zu motivieren.

Die Story ist auf jeden Fall interessant, die Spielwelt ist hübsch gestaltet und ich bin schon sehr gespannt, was die finale Version zu bieten hat.

Hier das Video:

Wie gefallen euch die neuesten Szenen aus dem Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Zum Spiel heißt es: “Spiele als Fenyx und begib dich, beflügelt und halbgöttlich, auf die Mission, die griechischen Götter zu retten und ihre Heimat von einem dunklen Fluch zu befreien. Nimm es mit mythischen Kreaturen auf, meistere göttliche Kräfte und bezwinge Typhon, den tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie, in einem epischen, alles entscheidenden Kampf.”

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein hübsches Action-Adventure, das euch gefallen könnte, wenn ihr auf Spiele wie Zelda: Breath of the Wild steht.