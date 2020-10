In Amnesia: Rebirth erwartet euch eine erschütternde Reise durch die Trostlosigkeit (Trailer)

in

Frictional Games hat einen neuen Trailer zum kommenden Horrorspiel Amnesia: Rebirth veröffentlicht.

Im März dieses Jahres wurde Amnesia: Rebirth angekündigt und seit dieser Ankündigung war es relativ still rund um den Titel – aber jetzt gibt es Neuigkeiten.

Und zwar wurde kürzlich ein neuer Story- und Umgebungs-Trailer veröffentlicht. Dazu heißt es: “Amnesie: Rebirth ist eine erschütternde Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung, bei der die Grenzen menschlicher Widerstandsfähigkeit erkundet werden.”

Das hört sich doch ganz vielversprechend an, oder? Und das Ganze sieht auf jeden Fall spannend aus, aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der neue Trailer:

Darum geht es: Du übernimmst die Rolle von Tasi Trianon, die tief in der Wüste Algeriens aufwacht. Einige Tage sind vergangen und du hast keine Ahnung, wo du warst, was du gemacht hast und wo die anderen sind. Du musst die Scherben deiner kaputten Vergangenheit zusammensetzen und herausfinden, was passiert ist.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier scheint uns ein sehr intensives Horror-Adventure zu erwarten. Wer die Vorgänger mochte, der sollte sich Rebirth schon mal vormerken.