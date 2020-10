In diesem Trailer erfahrt ihr alles, was ihr über Assassin’s Creed Valhalla wissen müsst

in

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Valhalla, der viele neue Spielszenen zeigt.

Ein paar Wochen noch, dann steht Assassin’s Creed Valhalla endlich in den Händlerregalen. Und um euch schon mal auf den Release einzustimmen, hat Ubisoft einen neuen Deep-Dive-Trailer veröffentlicht.

In diesem Trailer erfahrt ihr alles, was ihr über Assassins Creed Valhalla wissen müsst. Es wird gezeigt, wie ihr eure Siedlung vergrößern könnt, wie sich euer Wikinger anpassen lässt und wie ihr den Einfluss eures Clans in ganz England und darüber hinaus ausbaut.

Abgesehen davon gibt es natürlich viele neue Spielszenen zu sehen. Wer sich das Spiel holen möchte, der sollte sich dieses Video also nicht etgehen lassen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Werde zu Eivor: Aufgewachsen unter Wikingern, erzogen, um furchtlos auf kriegerische Raubzüge zu gehen. Du führst deinen Clan aus dem eisigen Ödland Norwegens in eine neue Heimat auf dem fruchtbaren Boden Englands im neunten Jahrhundert. Gründe deine Siedlung und erobere dieses feindselige Land mit allen Mitteln, um dir deinen Platz in Walhall zu verdienen.

Das England des Wikingerzeitalters ist ein Flickenteppich kleiner Reiche und sich ständig bekriegender Könige. Hinter all diesem Chaos verbirgt sich ein reiches und ungezähmtes Land, das nur auf jemanden wartet, der es erobert. Wirst du es sein?”

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Valhalla geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein Assassin’s Creed, das sich an vielen Stellen deutlich von den Vorgängern unterscheidet. Ob das gut ist, das erfahren wir in wenigen Wochen.