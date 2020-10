In diesem Video nimmt Sony die PS5 auseinander

in

Sony hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem wir erfahren, was wirklich alles in der PS5 steckt.

Heute habe ich noch ein Video für alle Technik-Nerds und Zocker, die gerne sehen, wie Konsolen zerlegt werden. Denn genau das macht Sony im neuesten Video zur PlayStation 5.

Im nachfolgenden Video seht ihr, wie Yasuhiro Ootori, Mechanical Design VP der Hardware Design Division von Sony, die Next-Gen-Konsole in seine Einzelteile zerlegt. Unter anderem wird uns das Kühlsystem der PS5 gezeigt, bei dem flüssiges Metall verwendet wird.

Übrigens: Sony hat mit dem Entwurf der PS5 bereits im Jahr 2015 begonnen. Das Ergebnis seht ihr hier:

Ach ja, Sony warnt davor, das nicht zu Hause nachzumachen. Dazu heißt es: “Es besteht das Risiko Laserstrahlung ausgesetzt zu sein und kann zu Stromschlägen und anderen Verletzungen führen. Durch das Auseinanderbauen der PS5-Konsole erlischt die Herstellergarantie.”

Holt ihr euch eine PS5? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zur kommenden Sony-Konsole haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die PS5 ist ein ziemliches Monster und wir können es kaum erwarten, das Teil in den Händen zu halten.

Quelle: blog.de.playstation.com