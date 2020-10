In “Jiu Jitsu” kämpft Nicolas Cage gegen außerirdische Invasoren

in

Mit “Jiu Jitsu” erwartet uns ein Film, in dem es Nicolas Cage mit außerirdischen Invasoren aufnehmen muss.

Was haltet ihr von dieser Filmbeschreibung: “Ein uralter Orden von Jiu Jitsu-Kämpfern sieht sich einer bösartigen Rasse außerirdischer Invasoren in einem epischen Kampf um das Überleben der Erde gegenüber.” Hört sich ziemlich verrückt an, oder? Das ist die Beschreibung des kommenden Films “Jiu Jitsu”.

Mit dabei ist Nicolas Cage, der die Rolle eines solchen Jiu Jitsu-Kämpfers übernimmt. Das Ganze basiert auf der Comicvorlage “Jiu Jitsu” von Dimitri Logothetis und wirkt irgendwie nicht so wirklich rund. Aber seht am besten selbst.

Hier der Trailer:

Der Film startet am 20. November 2020 im Kino, On Demand und Digital.

Das denken wir:

Die ersten Szenen können uns noch nicht überzeugen. Aber wer weiß? Vielleicht wird ja der finale Film ganz unterhaltsam.