Jemand hat Disco Elysium in ein Game-Boy-Spiel verwandelt

in

Die Disco Elysium Game Boy Edition ermöglicht es euch, das Detektiv-Adventure Disco Elysium als Game-Boy-Spiel zu erleben.

Habt ihr das Adventure Disco Elysium schon mal gespielt? Wenn nicht, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Hier erwarten euch coole Charaktere, eine spannende Story und tolle Dialoge.

Das Spiel kam vor ziemlich genau einem Jahr auf den Markt und wurde mit tollen Kritiken überhäuft. Zum Geburtstag des Spiels hat ein Fan nun eine Game-Boy-Variante entwickelt, die ihr im Browser spielen könnt.

Und das Spiel funktioniert als Demake wirklich super. Aber davon könnt ihr euch selbst überzeugen. Hier der Link zum Spiel.

In Disco Elysium übernimmt man die Rolle eines Detektivs, der in einer offenen Spielwelt Morde aufklären muss, in dem er andere Charaktere verhört. Man muss aber keiner von den Guten sein. Der Spieler hat die Wahl, ob er ein ein Held oder Abschaum sein möchte.

Hier der Link zur Steam-Seite des Spiels.

Übrigens: Das Skript von Disco Elysium ist über 1 Million Wörter lang. Alle weiteren Infos dazu haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist wirklich eine coole Idee. Wer hätte gedach, dass das Spiel auch als Game-Boy-Variante funktionieren würde?