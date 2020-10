Laut Mahershala Ali wird “Blade” die dunkleren Ecken des MCU erkunden

In einem Interview hat Schauspieler Mahershala Ali ein paar Details zur kommenden neuauflage von “Blade” verraten.

Im Sommer letzten Jahres berichteten wir darüber, dass Marvel Blade auf die Kinoleinwand zurückholt – ohne Wesley Snipes. Im Film wird Oscarpreisträger Mahershala Ali die Rolle des Vampirjägers übernehmen.

Seit dieser Ankündigung gab es keine Neuigkeiten zum Film. Jetzt hat Mahershala Ali aber kürzlich in einem Interview ein paar Details verraten. So soll “Blade” die dunkleren Ecken des Marvel Cinematic Universe (MCU) erkunden.

In der The Tight Rope YouTube Show erklärte er: “Also habe ich diese Marvel-Show für Netflix namens Luke Cage gemacht. Bei dieser Show hatte ich mich an dem Tag, an dem sie Premiere hatte, an meinen Agenten gewandt und gesagt: ‘Was machen sie mit Blade?’. Weil ich immer wieder hörte, dass sie versuchten, einen Weg zu finden, ein Remake zu machen und ihn neu zusammenzusetzen. Und es war aufregend für mich, in diesem Marvel-Raum und Fernsehen zu sein, aber für mich war das Ziel immer der Film gewesen.”

“Ich finde es toll, dass es dunkler ist.”

Der Schauspieler gab dann zu, dass Wesley Snipes einen großen Einfluss auf ihn hatte, als er aufwuchs: “Wesley war jemand, den ich erkannte und der Einfluss auf mein Vertrauen hatte.”

Mahershala Ali weiter: “Ich finde es toll, dass es dunkler ist. Alles in Bezug auf den Ton. Er ist ein bisschen dunkler als einige der anderen und dieses Element war für mich attraktiv. “

