Little Nightmares 2: Neuer Trailer zeigt das gruseligste Level des Spiels

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zum kommenden Spiel Little Nightmares 2 veröffentlicht.

Bis zum Release von Little Nightmares 2 müssen wir uns zwar noch bis Anfang nächsten Jahres gedulden, aber dafür wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem wir das gruseligste Level des Spiels zu sehen bekommen: das Krankenhaus.

Dazu heißt es: “Mono und Six müssen sich ihren Weg vorbei an den verschiedenen Schrecken des Levels bahnen und den charmanten Bewohnern gegenübertreten.”

Das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich unheimlich aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier ist der neue Trailer:

Und was denkt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Im Spiel kontrollieren wir Mono, während Six, die Heldin des ersten Teils, als computergesteuerte Begleiterin fungiert. Die Beziehung der beiden Kinder zueinander wird eine sehr wichtige Rolle einnehmen und neue Gameplay-Mechaniken ermöglichen.

Little Nightmares 2 erscheint am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen richtig cool aus. Wer Little Nightmares mochte, der sollte sich den zweiten Teil nicht entgehen lassen.