Matt Damon macht sich über Ben Affleck lustig, weil er die Batman-Rolle an Robert Pattinson verloren hat

In einem kurzen Video bekommen wir zu sehen, wie Matt Damon seinen Schauspielkollegen Ben Affleck aufzieht, weil er die Batman-Rolle an Robert Pattinson verloren hat.

Mit Sicherheit habt ihr ja alles bereits mitbekommen, dass Ben Affleck die Batman-Rolle nach “Batman v Superman: Dawn of Justice” und “Justice League” abgegeben hat. In “The Batman” übernimmt Schauspieler Robert Pattinson die Rolle des Dunklen Ritters. Und genau deswegen macht sich Matt Damon in einem kurzen Video über Ben Affleck lustig.

Und zwar hat Omaze, eine Plattform, auf der Geld für Wohltätigkeitsorganisationen gesammelt wird, eine Aktion gestartet, die es ermöglicht, mit den beiden Schauspielern in Los Angeles essen zu gehen.

“Pattinson hat dir den Job weggenommen”

Im Rahmen dieser Aktion wurde ein Video gedreht, in dem sich Matt Damon und Ben Affleck etwas aufziehen. Nachdem Matt Damon das Ganze nicht interessant genug bewirbt, instruiert ihn Affleck: “Du musst es aufpeppen. Du musst ansprechend sein.”

Affleck weiter: “Sag ihnen etwas, an dem sie interessiert sind. So etwas wie, ‘Hey, triff Jason Bourne… Batman und…'”

Daraufhin fragt Matt Damon: “Robert Pattinson kommt?”

Affleck kontert: “Nein. Jeremy Renner wird jedoch da sein.”

Damon erklärt: “Jeremy Renner spielte nicht Jason Bourne. Er erweiterte das Bourne-Universum.”

Dann wieder Affleck: “Nun, er hat es verbessert.”

Schließlich holt Damon zum finalen Schlag aus: “Pattinson hat dir den Job weggenommen”.

Das Ganze ist auf jeden Fall sehr witzig. Aber seht am besten selbst:

Was denkt ihr darüber, dass Robert Pattinson die Rolle von Batman übernommen hat? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Übrigens: Gerüchten zufolge gibt es bei den Dreharbeiten von The Batman” massive Probleme mit Robert Pattinson. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, wie sich Pattinson als Batman schlägt. Im ersten Trailer macht er auf ejden Fall eine gute Figur.

