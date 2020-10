“Monster Hunter”: Seht euch hier den neuen actiongeladenen Trailer zur Videospielverfilmung an

in

Nach einem ersten Teaser-Trailer wurde nun endlich der erste richtige Trailer zum kommenden Actionfilm “Monster Hunter” veröffentlicht.

Erst kürzlich berichteten wir über ein Video, in dem die Monster aus dem Videospiel Monster Hunter mit den Monstern im Film verglichen wurden. Mittlerweile wurde der erste richtige Trailer zum Film veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Und wenn ihr mich fragt, sehen die gezeigten Szenen auf jeden Fall besser aus als erwartet. Ich gehe davon aus, dass uns hier zumindest ein einigermaßen unterhaltsamer Actionfilm erwartet, der bis auf die Monster, nicht wirklich viel mit dem Spiel gemeinsam hat.

Darum geht es: “Als ein unerwarteter Sandsturm Lt. Artemis (Milla Jovovich) und ihre Einheit (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in eine neue Welt transportiert, sind die Soldaten schockiert zu entdecken, dass in dieser feindlichen und unbekannten Umgebung enorme und schreckliche Monster leben, die immun gegen ihre Feuerkraft sind. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Jäger (Tony Jaa), dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen einen Schritt voraus zu sein.”

Hier der neue Trailer:

Und wie gefällt euch der neue Trailer? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das denken wir:

Der Trailer macht zumindest Lust auf mehr, aber große Erwartungen haben wir hier nicht.