Mortal Kombat 11: Im neuen Gameplay-Trailer feiert Rain seine blutige Rückkehr

NetherRealm hat einen neuen Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht, in dem Rain sein Können zum Besten gibt.

Rain, ein Charakter, der in Ultimate Mortal Kombat 3 debütierte, schließt sich dem Kader von Mortal Kombat 11 am 17. November als Teil von Mortal Kombat 11 Ultimate und Kombat-Pack 2 an.

Um die Rückkehr des Halbgotts zu feiern, wurde nun ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem wir zu sehen bekommen, was Rain so auf dem Kasten hat

Zu Rain heißt es: “Als Sohn des Gottes Argus, Edenias göttlicher Beschützer, verfügt Rain über magische Kräfte. Diese verleihen ihm die Macht über Wasser und Blitze, er kann dimensionale Tore in ein bislang unbekanntes Wasserreich öffnen und sich sogar in Flüssigkeit verwandeln, um Angriffen auszuweichen. Er verfügt zudem über einen tödlichen Katar, mit dem er seine Gegner aufschlitzt und niedersticht, während er um seinen Platz in Edenias Pantheon kämpft. Rain ist ein spielbarer Kämpfer, der sich dem Kader am 17. November als Teil von Mortal Kombat 11 Ultimate und Kombat-Pack 2 anschließt.”

Hier der neue Trailer:

Was haltet ihr von Rain? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch umgehend wissen.

Das denken wir:

Mit Rain erwartet uns ein interessanter Charakter, der ein paar ziemlich coole Moves beherrscht. Ob er sich gegen die die Top-Tier-Kämpfer durchsetzen kann, lässt sich aber jetzt noch nicht sagen.