Mortal Kombat 11: Johnny Cage stellt euch im neuesten Trailer Rain vor

NetherRealm hat einen neuen Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht, in dem Rain vorgestellt wird.

Falls ihr Mortal Kombat 11 spielt, dann habt ihr sicher schon mitbekommen, dass NetherRealm Rain – zusammen mit Mileena und Rambo – für das Kombat-Pack 2 angekündigt hat. Und nach einem ersten Gameplay-Trailer wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht.

Im Nachfolgenden Video stellt euch Johnny Cage himself den Halbgott Rain vor, der sein Debüt in Ultimate Mortal Kombat 3 feierte. Und das ist ziemlich cool. Während euch Johnny erzählt, wie Rain in die Geschichte von MK passt, bekommt ihr einige seiner brutalen Wasser-Moves zu sehen.

Hier das Video:

Not sure who's ego wins this round, Johnny or Rain. #MKUltimate pic.twitter.com/Z73xNrLkuX — Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) October 19, 2020

Offiziell heitß es zu Rain: “Als Sohn des Gottes Argus, Edenias göttlicher Beschützer, verfügt Rain über magische Kräfte. Diese verleihen ihm die Macht über Wasser und Blitze, er kann dimensionale Tore in ein bislang unbekanntes Wasserreich öffnen und sich sogar in Flüssigkeit verwandeln, um Angriffen auszuweichen. Er verfügt zudem über einen tödlichen Katar, mit dem er seine Gegner aufschlitzt und niedersticht, während er um seinen Platz in Edenias Pantheon kämpft. Rain ist ein spielbarer Kämpfer, der sich dem Kader am 17. November als Teil von Mortal Kombat 11 Ultimate und Kombat-Pack 2 anschließt.”

Das Kombat-Pack 2 erscheint am 17. November.

