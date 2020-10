Mortal Kombat 11 Ultimate: Im neuesten Trailer gibt sich Rambo die Ehre

in

Warner Bros. Games und NetherRealm Studios haben den ersten Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 11 Ultimate veröffentlicht, in dem wir Rambo in Aktion sehen.

Erst vor wenigen Tagen wurden die Charaktere Mileena, Rain und Rambo für Mortal Kombat 11 angekündigt und heute bekommen wir die ersten Spielszenen zu sehen, die zeigen, was Rambo so auf dem Kasten hat.

Und wenn ihr mich fragt, erwartet uns hier ein interessanter Charakter, mit ein paar wirklich coolen Moves, die für Abwechslung in der Arena sorgen dürften.

Offiziell heißt es zu Rambo: “John J. Rambo, ein ehemaliger Soldat der Special Forces, tritt mit seinen einzigartigen Kampfkünsten dem Mortal Kombat-Universum bei. Dank seines ikonischen Feldmessers und seines Compoundbogens ist er dabei sowohl für den Nah- als auch für den Fernkampf bestens ausgerüstet. Als Nahkampfexperte setzt Rambo auf üble Haken und kann außerdem auch auf seine Fallen vertrauen, die seine Gegner stets im Dunkeln tappen lassen. In Kombination mit seiner brutalen Stärke kann er sich so jedem Kämpfer entgegentreten, der sich ihm in den Weg stellt”

Hier der Trailer:

Rambo ist ab dem 17. November in Mortal Kombat 11 Ultimate oder über das Kombat-Pack 2 verfügbar.

Mortal Kombat 11 Ultimate könnt ihr euch für 59,99 Euro vorbestellen. Digitale Vorbesteller erhalten sofortigen Zugriff auf Mortal Kombat 11, das Kombat-Pack 1 und die Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung. Wenn ihr Mortal Kombat 11 bereits besitzt, könnt ihr euch das Kombat-Pack 2 für 19,99 Euro vorbestellen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Rambo scheint ein ziemlich interessanter Kämpfer zu sein. Wir sind schon gespannt, wie er sich online gegen die Top-Tier-Charaktere schlägt.