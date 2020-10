Need for Speed: Neuer Teaser lässt Fans spekulieren

Kürzlich wurde ein Teaser zu einem neuen Need for Speed veröffentlicht. Nun rätselt die Community, welches Spiel als nächstes vorgestellt wird.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Need for Speed wurde ein neuer Teaser veröffentlicht. Genauer gesagt bekommen wir einen Screenshot zu sehen, der sehr nach Need for Speed Hot Pursuit aussieht.

Bereits im Juni dieses Jahres berichteten wir darüber, dass sich anscheinend ein Remaster des Spiels Need for Speed Hot Pursuit in der Mache befindet. Nun gehen Fans davon aus, dass dieses Remaster bald offiziell vorgestellt wird.

Denn bereits in zwei Tagen läuft der Countdown auf der Need for Speed Teaser-Seite aus, die ihr über diesen Link erreicht.

Hier der neue Twitter-Teaser:

Need for Speed: Hot Pursuit ist der 16. Teil der Need for Speed-Reihe und erschien im November 2010 für Windows, PlayStation 3, Xbox 360, sowie für die Wii.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Need for Speed findet ihr hier.

Das denken wir:

Ein neues Need for Speed: Hot Pursuit? Nur her damit!