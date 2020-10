NHL 21: EA Sports bringt den Klassiker NHL 94 zurück

in

EA Sports hat angekündigt, dass Vorbesteller des Spiels NHL 21 den Klassiker NHL 94 erhalten.

Wer auf NHL steht, der wird sich sicher darüber freuen, dass es als Vorbesteller-Bonus des Spiels NHL 21 das Spiel NHL 94 Rewind gibt. Das hat EA Sports kürzlich angekündigt.

Cool: Alexander Ovechkin, der Cover-Athlet von NHL 21, ziert auch das Cover von NHL 94 Rewind – in einer coolen 8-Bit-Version (siehe Bild oben). Hier könnt ihr euch einen Trailer von damals ansehen:

NHL 94 erschien 1993 für Sega Mega Drive, Super NES, Sega CD und PC.

In NHL 21 dürft ihr euch übrigens auf zahlreiche Verbesserungen freuen. Dazu heißt es: “Das Gameplay wurde für alle Bereiche des Eishockeyfelds überarbeitet und ermöglicht mehr Kreativität in der Offensive, einen besseren Spielaufbau in der neutralen Zone und eine aktive Verteidigung im eigenen Drittel. Ob Direktschüsse durch die Beine oder Glanzparaden, NHL 21 bietet mit zahlreichen Innovationen das realistischste Gameplay aller Zeiten.”

NHL 21 erscheint am 16. Oktober für PS4 und Xbox One.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist mal ein richtig cooler Vorbesteller-Bonus.