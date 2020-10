Observer: Hier ist ein Interview mit Rutger Hauer, das während der Aufnahme-Sessions entstanden ist

Das Studio Blooper Team hat anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von Observer System Redux ein Interview mit dem verstorbenen Schauspieler Rutger Hauer veröffentlicht.

Der Tod des Schauspielers Rutger Hauer liegt nun schon über ein Jahr zurück, aber in Filmen und Spielen lebt seine Legende weiter – beispielsweise in Observer System Redux.

Während der Aufnahme-Sessions für das Spiel führten die Entwickler ein Interview mit dem Schauspieler. Dieses Interview könn tihr euch nun im Video unter diesen Zeilen ansehen.

Zum Video heißt es: “Wir haben eine Ikone angeheuert, aber mit einem Freund zusammengearbeitet.

Rutger Hauer. Der legendäre Roy Batty, das Symbol für rohen, dunklen Cyberpunk. Ohne seine Teilnahme an dem Projekt wäre Observer nicht zu dem geworden, was es ist.

Wir glauben fest daran, dass er von der Idee von System Redux begeistert sein würde. Weiter greifen, mehr erreichen, größer werden – alles war Teil seines Charakters.

Er passte so gut zu Dan Lazarski, dass wir nie daran gedacht haben, einen anderen Schauspieler für System Redux zu verwenden. Stattdessen haben wir mit dem gearbeitet, was wir in unseren Archiven hatten. Schließlich sehen wir sein Spiel auch als eine Art Hommage an ihn.

Rutger Hauer wird von so vielen Cyberpunk-Fans auf der Welt vermisst. Heute fühlen wir es noch stärker. Was bestätigt, dass der Beobachter tatsächlich die beobachtete Realität beeinflusst.”

In diesem Update erleben wir Observer mit neuen Spielmechaniken, neue zu enthüllenden Geheimnissen, zusätzlichen Neuralverhören und Spielkomfort-Verbesserungen.

Abgesehen davon dürfen wir den Titel dank des Upgrades mit einer 4K-Auflösung, verbesserten Texturen, neuen Animationen, Modellen und Effekten, Ray-Tracing und HDR-Beleuchtung erleben.

Observer System Redux erscheint am 10. November für PC und Konsolen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Falls ihr Observer bisher verpasst habt, solltet ihr die Gelegenheit nutzen und bei Observer System Redux zuschlagen.

Quelle: bloody-disgusting.com