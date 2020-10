PC-Spieler können Days Gone, MediEvil und Friday the 13th jetzt über PS Now spielen

Sony hat angekündigt, dass unter anderem die Spiele Days Gone, MediEvil und Friday the 13th ab sofort über PS Now verfügbar sind.

Pünktlich zu Halloween hat Sony ein paar coole Spiele zum Gruselfest für den Spiele-Abonnement-Service PlayStation Now veröffentlicht. Ab sofort sind die Titel Days Gone, MediEvil, Friday the 13th, Trine 4: A Nightmare Prince und Rad verfügbar.

Mit PS Now erhält man sofort Zugriff auf eine Sammlung mit über 700 PS4-, PS3- und PS2-Spielen für PS4 oder Windows-PC und jeden Monat kommen neue Spiele hinzu.

Hier ein paar Infos zu den neuen Spielen:

Days Gone

“Schlüpft in die schmutzigen Schuhe des ehemaligen Outlaw-Bikers Deacon St. John, einem Kopfgeldjäger, der in einem Land des Todes nach einem Grund zum Leben sucht. Durchsucht verlassene Siedlungen nach Ausrüstung, um wertvolle Objekte und Waffen herzustellen, oder riskiert euer Glück mit anderen Überlebenden, die versuchen, ihren Lebensunterhalt durch fairen Handel zu verdienen … oder durch finstere Machenschaften. An jeder Ecke lauern Freaker auf euch – wilde und gefährliche Kreaturen. Jeder Fehler könnte euer Ende bedeuten bei eurem Versuch, euch in der feindseligen Hochwüste des pazifischen Nordwestens ein neues Leben aufzubauen.”

Days Gone ist bis zum 5. Januar 2021 verfügbar.

MediEvil

“Schwertkämpfe, gefährliche Rätsel und eine zauberhafte Spielwelt hauchen diesem Remake des PlayStation-Originals neues Leben ein. Tretet in die Fußstapfen von Sir Daniel Fortesque, einem unfähigen und schon lange toten Ritter, den der böse Zauberer Zarok fast 100 Jahre nach seinem blamablen Ableben aus Versehen wieder auferstehen ließ. Nur der knochige Sir Dan steht noch zwischen den Dämonenhorden Zaroks und dem Königreich Gallowmere. Endlich bekommt der untote Abenteurer mit dem markanten Grinsen eine zweite Chance – könnt ihr Zarok besiegen und die Ehre von Sir Dan wiederherstellen?”

Friday the 13th

“Dieser asymmetrische Multiplayer-Titel lässt euch den Gruselfaktor der kultigen Filmserie, die dem Spiel zugrunde liegt, am eigenen Leibe spüren. Spielt als Jäger oder Gejagte und erlebt, wie bis zu sieben Betreuer des Camp Crystal Lake versuchen, ihre Werkzeuge zu nutzen, um zu überleben, zu entkommen oder sogar Jason Voorhees zu töten – den Mann, der nicht getötet werden kann. Wenn ihr zufällig die Rolle des Mörders zugeteilt bekommt, setzt eure einzigartigen Fähigkeiten ein, um all die armen Seelen, die euch in die Quere kommen, aufzuspüren und in Angst und Schrecken zu versetzen.”

Trine 4: A Nightmare Prince

“Es erwartet euch ein 2,5D-Puzzle-Plattformer in einer Fantasy-Welt voller Ideenreichtum. Drei Helden verfolgen einen eigensinnigen Prinzen, dessen Albträume monströse Realität werden und ganze Landstriche terrorisieren. Um die allzu realen Kräfte der Dunkelheit zu besiegen, benötigt ihr die Fähigkeiten all eurer Helden. Beschwört Plattformen mit Amadeus dem Zauberer, trefft Ziele in weiter Entfernung mit der Diebin Zoya und streckt als Ritter Pontius Angreifer im Nahkampf nieder. Mit kooperativen Multiplayer-Modi, die sowohl offline als auch online verfügbar sind, könnt ihr euch zu Teams zusammenschließen, um euch der Herausforderung zu stellen und eure Welt zu retten.”

Rad

“RAD ist ein 3D-Roguelike, das von Double Fine Productions entwickelt wurde. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit nicht nur einmal, sondern gleich zweimal von einer Apokalypse heimgesucht wurde. Als Protagonist im Teenageralter müsst ihr euch ins Brachland wagen, einem sich ständig wandelnden, radioaktiven Ödland, in dem entsetzliche, unbekannte Kreaturen leben. Schnappt euch eure Keulen und rettet die Welt! Oder was davon noch übrig ist …”

Das denken wir:

Hier erwarten euch drei tolle Spiele, die ihr euch nicht entgehen lassen sollte, wenn ihr PS Now nutzt.

Quelle: playstation.com