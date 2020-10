PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen PS4- und PS5-Spiele im November 2020

in

Sony hat für Abonnenten von PlayStation Plus die die kostenlosen PS4- und PS5-Spiele im November 2020 vorgestellt.

Wer PlayStation Plus nutzt, der darf sich im November auf die zwei PS4-Spiele Mittelerde: Schatten des Kriege und Hollow Knight: Voidheart Edition freuen. Beide Spiele sind von Dienstag den 3. November bis Montag den 30. November verfügbar.

Abgesehen davon bekommen PlayStation Plus-Mitglieder, die eine PlayStation 5 besitzen, Bugsnax. Das Spiel ist zur Veröffentlichung der PS5 am 12. November bis Montag den 4. Januar 2021 verfügbar.

Nachfolgend findet ihr weitere Informationen zu den genannten Spielen.

Mittelerde: Schatten des Krieges

“Taucht noch einmal in JRR Tolkiens Welt voller Zauberer, Orks und Elfen in Mittelerde: Schatten des Krieges ein, dass sich geschichtlich zwischen Der Hobbit und Der Herr der Ringe ansiedelt. Infiltriert die feindlichen Truppen, stellt eure Armee auf, erobert die Festungen und überwältigt Mordor von innen heraus. Das Nemesis-System erschafft einzigartige persönliche Geschichten bei Feinden und Gefährten. Stellt euch in dieser epischen neuen Geschichte von Mittelerde der vollen Macht von Sauron und seinen Ringgeistern.”

Hollow Knight: Voidheart Edition

“Der fesselnde 2D-Plattformer von Team Cherry lässt euch in eine Unterwelt eintauchen, in der ihr verdorbene Kreaturen bekämpft und euch mit bizarren Käfern anfreundet. Schaltet neue Fähigkeiten frei und passt sie eurem Spielstil an, um verwinkelte Höhlen, alte Städte und tödliche Ödländer zu erkunden. Enthüllt die Geschichte eines alten Königreichs und stellt euch epischen Bossen, die euch alles abverlangen, während ihr die verborgenen Rätsel im Inneren löst.”

Bugsnax

“Das allererste PS5-Spiel für PlayStation Plus wird das bezaubernde und drollige Abenteuer namens Bugsnax! Ihr spielt einen Enthüllungsjournalisten, der Snaktooth Island erkunden möchte. Auf dieser Insel gibt Kreaturen, die halb aus Käfern und halb aus Snacks bestehen, die Bugsnax. Während ihr die Einwohner der Insel aufsuchen und vereinen müsst, gilt es auch über 100 Tierchen zu entdecken, jagen und einzufangen.”

Das denken wir:

Hier erwarten uns mal wieder ein paar ziemlich coole Spiele. Vor allem Mittelerde: Schatten des Krieges sollte man sich nicht entgehen lassen.

Quelle: blog.de.playstation.com