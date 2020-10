PS4: Diese 3 Spiele gibt es jetzt für unter 5 Euro

in

Im PlayStation Store gibt es in diesen Tagen wieder einige günstige PS4-Spiele für unter 5 Euro.

Mal wieder auf der Suche nach preiswerten Spielen für eure PlayStation 4? Da lohnt sich ein Blick in den PlayStation Store. Unter anderem werden aktuell folgende drei Spiele für unter 5 Euro angeboten.

Extinction

“Kämpfe in einer ausgedehnten Landschaft gegen riesige Bestien und ihre Lakaien, verteidige Städte und befreie flüchtige Menschen.

Tiefgehende Storykampagne. Beschütze die Menschheit in der umfangreichen Storykampagne – befreie so viele Zivilisten wie möglich und besiege brutale Gegner.

Dynamische Nebenmissionen. Schließe diverse Nebenmissionen mit unterschiedlichen Zielen ab und hol dir Upgrades, die dir bei deiner Kampagne helfen.”

Preis: 4,49 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Saints Row: Gat out of Hell

“Nach Saints Row IV wurden wir gefragt, was wir noch machen … Die Antwort? Dem Teufel ins Gesicht schießen. Spiele als Johnny Gat oder als Kinzie Kensington, während du beim Versuch, den Boss zu retten, die Hölle zerstörst. Geschichtsikonen, alte Freunde und Feinde, eine sprechende Waffe, eine Musiknummer in voller Länge und mehr erwarten dich in der einzeln spielbaren Open-World-Erweiterung.”

Preis: 4,99 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Overcooked

“Overcooked ist ein chaotisches Couch-Koop-Kochspiel für ein bis vier Spieler. Arbeitet mit anderen Köchen im Team, um leckere Gerichte zuzubereiten und sie den hungrigen Gästen zu servieren, bevor sie wütend davonstürmen. Schärft eure Messer und setzt eure Kochmützen auf. In diesen irren Küchen trennt sich die Spreu vom Weizen. Strengt euch an, sonst ist die Sache gegessen!

Das Zwiebelreich ist in Gefahr und nur die feinste Küche kann es retten! In Overcooked müssen Spieler durch knallharte und ungewöhnliche Küchen reisen, um Meisterköche zu werden. Nur so können sie das uralte essbare Böse bezwingen, welches das Land heimsucht.

Spielt allein oder im klassischen, chaotischen Couch-Koop mit bis zu vier Spielern in sowohl kooperativen als auch kompetitiven Herausforderungsmodi. Ihr müsst viele verschiedene Gerichte kochen und gut zusammenarbeiten, damit ihr das effektivste – und ultimative – Team werden könnt!”

Preis: 4,79 Euro

Zur Produktseite im PlayStation Store

Weitere News, Infos und Videos zur PS4 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bei diesen Preisen kann man tatsächlich nicht viel falsch machen. Das sind drei unterhaltsame Spiele zu einem sehr guten Preis.