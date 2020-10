Seht euch hier die neuesten Screenshots aus Cyberpunk 2077 an

CD Projekt RED hat kürzlich ein paar neue Screenshots zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Langsam wird das Warten auf Cyberpunk 2077 zur Qual, oder? Naja, wenigstens erscheint das Rollenspiel bereits am 19. November. Und um uns die Wartezeit auf den Release etwas zu erleichtern, wurden nun ein paar neue Screenshots veröffentlicht.

Durch die Screenshots, die ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir einen guten Eindruck davon, was das Spiel grafisch zu bieten hat. Hier sind vor allem die zahlreichen Details, die scharfen Texturen und die tollen Licht- und Schatteneffekte hervorzuheben.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier die neuen Screens:

Cyberpunk 2077 ist an das Pen-&-Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020 von Autor Mike Pondsmith angelehnt. Es spielt in der fiktiven Megametropole Night City, irgendwo zwischen L.A. und San Francisco. Ihr schlüpft in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach dem Schlüssel zur Unsterblichkeit, in Form eines Implantats.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite.

Übrigens: Kürzlich hat das Spiel den Gold-Status erreicht. Mit anderen Worten: Der Release kann wie geplant stattfinden.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Zum Glück lässt Cyberpunk 2077 nicht mehr lange auf sich warten und wir sind schon verdammt gespannt, ob der Titel die hohen Erwartungen erfüllen kann.