Seht euch hier die neuesten Szenen aus Watch Dogs: Legion an

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus dem kommenden Actionspiel Watch Dogs: Legion veröffentlicht.

In wenigen Tagen wird Watch Dogs: Legion für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und damit ihr euch schon mal auf den Release einstimmen könnt, haben wir heute zwei Videos mit neuen Spielszenen für euch.

Im ersten Video lernen wir die Grundlagen des Koop-Gameplays und im zweiten Video bekommt ihr einen allgemeinen Überblick über das, was uns im Spiel erwartet.

Offiziell heißt es dazu: “London steht in seiner nahen Zukunft vor seinem Untergang. Nachdem verheerende Terroranschläge die Stadt erschüttert haben, die vom mysteriösen Zero Day verursacht wurden, hat ein allwissender autoritärer Staat die Menschen unterdrückt. Ein korruptes privates Militärunternehmen kontrolliert die Straßen, und ein mächtiges Verbrechersyndikat macht Jagd auf die Schwachen. Das Schicksal Londons liegt in deiner Hand und in deiner Fähigkeit, einen Widerstand zu rekrutieren und zurückzuschlagen.”

Hier die neuen Gameplay-Videos:

Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober.

Über diesen Link gealngt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, ob Watch Dogs: Legion die hohen Erwartungen erfüllen kann. Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen ganz nett aus, konnten uns aber noch nicht völlig überzeugen.