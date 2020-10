Sekiro: Shadows Die Twice – Seht euch hier den Launch-Trailer der GOTY-Edition an

Kürzlich wurde der Launch-Trailer zur Game of the Year des Spiels Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht.

Die Game of the Year Edition von Sekiro: Shadows Die Twice erscheint bereits am 28. Oktober und aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was diese Edition zu bieten hat.

Das GOTY-Update enthält zahlreiche neue Features. Beispielsweise wird man in aufeinander folgenden Kämpfen nochmal gegen zuvor besiegte Bosse kämpfen können. Darüber hinaus kann man Aufnahmen der eigenen Aktionen an andere Spieler schicken. Auf diese Weise lassen sich Strategien mit Freunden teilen.

Aber damit noch nicht genug: Es gibt auch neue Skins, mit denen man den Helden anpassen kann.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Übrigens erscheint die Disc-Variante der Game of the Year Edition nur für die PS4.

Das denken wir:

Einige der Features sind ziemlich cool. Vor allem die Spieleraufzeichnungen hören sich interessant an.