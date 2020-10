Silent Hill Reboot: Laut Branchenkenner sind die Gerüchte glaubwürdig

Ein bekannter Branchenkenner hat sich kürzlich zum angeblichen Silent Hill Reboot geäußert.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um ein neues Silent Hill, aber in den letzten Wochen war es relativ still was das betriftt. Nun gibt es Neuigkeiten zum Thema. Und zwar hat sich ein bekannter Branchenkenner zum angeblichen Silent Hill Reboot geäußert.

Imran Khan, Branchenkenner und Co-Moderator von “Kinda Funny Games”, erklärte kürzlich, dass er denkt, dass die Gerüchte glaubwürdig sind: “Ich denke, die Gerüchte sind glaubwürdig und ich weiß, dass die Leute, die angeblich an Silent Hill beteiligt sind, an etwas arbeiten … Wenn Sony auch ein Silent Hill macht – was wir nicht wissen, sind das nur Gerüchte – ich würde annehmen, dass Sony nicht Teil von [Kojimas Projekt] ist, wenn sie ein separates, Silent Hill-ähnliches Spiel machen, aber wer weiß? In der Branche sind schon seltsamere Sachen passiert.”

Mit anderen Worten: Imran Khan hat auch keine konkreten Infos, aber er weiß, dass da gerade etwas hinter den Kulissen passiert. Und nach all den Gerüchten und da sich die Community unglaublich über ein neues Silent Hill freuen würde, halten wir es auch für sehr wahrscheinlich, dass Konami an Silent Hill arbeitet – vermutlich für die PlayStation 5.

Falls das der Fall ist, dann ist es gut möglich, dass sich Konami bald dazu äußert. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wir sind uns ziemlich sicher, dass es früher oder später ein neues Silent Hill geben wird. Hoffen wir mal, dass es nicht zu lange dauert, bis es erste offizielle Infos dazu gibt.

Quelle: wegotthiscovered.com