Solasta: Crown of the Magister – Hier ist der Launch-Trailer

Das Studio Tactical Adventures hat den Launch-Trailer zum kommenden RPG Solasta: Crown of the Magister veröffentlicht.

Wer auf rundenbasierten, taktische RPGs steht, der darf sich freuen, denn heute startet Solasta: Crown of the Magister in die Early-Access-Phase. Und aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Das Spiel basiert auf dem Regelwerks 5.1 von Dungeons and Dragons. Im Spiel müsst ihr Ruinen und Dungeons nach legendären Schätzen durchsuchen, die Wahrheit hinter einem uralten Kataklysmus ergründen – und verhindern, dass die Katastrophe erneut über die Welt hereinbricht.

Zum Spiel heißt es: “Erstellt mit unserem Tool zur Charaktererstellung in klassischer Pen-&-Paper-Manier eure eigene Abenteurergruppe, haucht euren Helden Leben ein und erlebt, wie sich ihre Persönlichkeit in den Dialogen widerspiegelt. Passt eure Gruppe an eure bevorzugte Strategie an und bringt ihre Stärken zur Geltung. Ihr habt die Wahl.”

Hier der Launch-Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “RPG” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Titel sehen ziemlich cool aus. Mal sehen, ob Solasta auch spielerisch überzeugen kann.