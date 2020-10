Spielt Warhammer: Vermintide 2 jetzt kostenlos

Das Studio Fatshark hat kürzlich verkündet, dass man das Spiel Warhammer: Vermintide 2 in den kommenden Tagen kostenlos spielen kann.

Falls ihr Warhammer: Vermintide 2 schon immer mal ausprobieren wolltet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt das Spiel jetzt kostenlos spielen.

Fatshark bietet das Spiel aktuell nämlich kostenlos auf Steam an. Das Angebot gilt bis zum 1. November. Danach müsst ihr euch Warhammer: Vermintide 2 kaufen, wenn ihr es weiter zocken wollt.

Aktuell ist das Spiel für nur 6,99 Euro erhältlich. Und es hat einiges zu bieten. Euch erwarten 4-Spieler-Koop-Schlachten, 5 Helden, 15 Berufe, 15 Talentbäume, über 20 Arten von Gegnern und mehr als 50 verschiedene Waffenarten.

Zum Spiel heißt es: “Unsere 5 Helden sind zurückgekehrt und stellen sich einer noch größeren Bedrohung – der Vereinigung einer bösartigen und zerstörerischen Chaosarmee und der gewaltigen Skavenhorde. Bereit dich auf eine nie dagewesene Herausforderung vor, in der du und dein Team verzweifelt versucht, den endlosen Ansturm zu überleben. Wähle zwischen 15 verschiedenen Berufen, erklettere die Talentbäume, passe dein Arsenal deinem einzigartigen Spielstil an, kämpfe dich durch eine Vielzahl von atemberaubenden Level und stelle dein Können in unserem neuen Heldentaten-System auf die Probe. Das Einzige, was zwischen vollkommener Niederlage und Sieg bestimmt, sind deine Verbündete und du. Wenn ihr fallt – so wird es das Imperium auch.”

Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Das denken wir:

Wer auf Ego-Action steht und das Setting mag, der kommt hier voll auf seine Kosten.