Stadia: Im Oktober gibt es 6 neue Spiele für Pro-Abonnenten

Google hat für Pro-Abonnenten von Stadia ein paar neue für Spiele vorgestellt, die ab Oktober verfügbar sind.

Wenn ihr Stadia-Pro nutzt, dann interessiert es euch mit Sicherheit, welche Spiele ab Oktober auf dem Plan stehen. Die neuen Titel wurden kürzlich offiziell vorgestellt. So dürft ihr euch ab heute gleich auf zwei neue Spiele freuen.

Neben Dead by Daylight geht heute auch Human: Fall Flat bei Stadia-Pro an den Start. Übrigens: Dead by Daylight unterstützt Crowd Choice. Mit diesem Feature können Zuschauer die Kontrolle über die Aktionen eines Streamers übernehmen und entscheiden, ob dieser die Rolle des Killers oder Survivors einnehmen soll.

Abgesehen davon werden die folgenden vier Spiele ab Oktober für Stadia-Pro-Abonnement verfügbar sein:

Superhot: Mind Control Delete: Das Spiel bietet rasante, stilistische Action und den Spezialeffekt Slo-Mo, die Spieler von Superhot gewohnt sind.

Lara Croft: Temple of Osiris: Spieler können in diesem Mehrspieler-Action-Dungeon-Crawler mit bis zu drei Freunden gemeinsam einen unterirdischen Tempel ausgraben und auf Schatzsuche gehen.

Celeste: Eines der besten Platformer seit Jahren verbindet brilliantes Leveldesign mit einer ergreifenden und herzzerreißenden Geschichte. Sowohl die Schwierigkeit, als auch der Dialog wird die Spieler wahrscheinlich an ihre Grenze bringen.

Jotun: In dem herausfordernden Action-Abenteuer warten uralte Götter und nordische Landschaften auf Spieler, die es wagen, sich Jotun zu stellen.

Noch mehr Informationen gibt es im offiziellen Blog.

Das denken wir:

Da sind ein paar ziemlich coole Spiele dabei. Vor allem Dead by Daylight ist ein sehr unterhaltsamer Titel.