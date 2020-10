Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge erscheint im November für Oculus Quest (Trailer)

in

ILMxLAB hat angekündigt, dass das VR-Spiel Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge im November für Oculus Quest erscheint.

Für Oculus Quest und Oculus Quest 2 erscheint mit Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge im November ein VR-Spiel, in dem ihr die Rolle eines Droiden-Reparaturtechnikers übernehmt.

Ihr reist auf den Planeten Batuu, kämpft an der Seite bekannter Charaktere und tretet gegen einschüchternde Bösewichte an. Dabei erkundet ihr brandneue Regionen der Star Wars-Galaxie.

Das Abenteuer schickt euch an den Rand des Black Spire Outpost. Unter anderem entdeckt ihr einen mysteriösen Jedi-Tempel, in dem ihr Yoda und einem neuen Padawan, Ady Sun’Zee, begegnet.

Abgesehen davon wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der viele Szenen aus dem Spiel zeigt. Und wenn ihr mich fragt, dann sieht das Ganze wirklich ziemlich cool aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Erscheinen soll Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge erscheint am 19. November. Eine zweite Episode soll im nächsten Jahr erscheinen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von ILMxLAB.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Star Wars” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen wirklich toll aus. Hier erwartet uns ein sehr vielversprechendes VR-Spiel für Oculus Quest.