Star Wars: The Force Unleashed 3 befindet sich angeblich in einem frühen Entwicklungsstadium

Laut eines neuen Gerüchts befindet sich Star Wars: The Force Unleashed 3 angeblich in einem frühen Entwicklungsstadium.

Was würdet ihr davon halten, wenn ich euch sagen würde, dass sich Star Wars: The Force Unleashed 3 in Entwicklung befindet? Das wäre ziemlich cool, oder? Und wenn man einem neuen Gerücht glauben darf, dann ist genau das der Fall.

Das Gerücht stammt vom “Star Wars”-Insider Daniel Richtman, der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwiesen hat. Beispielsweise hat er die Pläne von Disney für das Franchise enthüllt, bevor sie offiziell bekannt gegeben wurden.

Leider hat der Leaker keine weiteren Infos oder Details genannt. Es ist auch fraglich, welches Studio von EA das Spiel entwickeln soll. Respawn Entertainment würde einem sofort in den Sinn kommen. Das Studio hat aber aktuell mit Apex Legends und der Fortsetzung von Jedi: Fallen Order alle Hände voll zu tun.

Es wäre auch möglich, dass sich EA Motive (Star Wars: Squadrons), BioWare (Star Wars: Knights of the Old Republic) oder DICE (Star Wars: Battlefront 2) um das Projekt kümmert – sollte es wirklich existieren.

Wir werden sehen. Wenn es weitere Neuigkeiten dazu gibt, dann lassen wir es euch wissen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal erwähnen: Hier handelt es sich nur um ein Gerücht.

Das denken wir:

Wir hoffen, dass sich dieses Gerüch bewahrheitet. Fans müssen schon viel zu lange auf einen neuen Teil warten.

Quelle: wegotthiscovered.com