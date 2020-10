Steam startet Halloween Sale

Steam hat kürzlich den diesjährigen Halloween Sale gestartet. Im Angebot gibt es viele Horrorspiele.

Steht ihr auf Horror? Dann solltet ihr mal einen Blick auf den Steam Halloween Sale 2020 werfen. Aktuell werden auf der entsprechenden Seite viele Horrorspiele vergünstigt angeboten. Nachfolgend findet ihr einige der Halloween-Angebote.

Little Nightmares

“Tauche mit Little Nightmares in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die dich mit den Ängsten deiner Kindheit konfrontiert! Hilf Six bei der Flucht aus dem Schlund – einem riesigen, geheimnisvollen Areal, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl zehren … Im Laufe deiner Reise triffst du auf ein gruseliges Puppenhaus – gleichzeitig ein Gefängnis, aus dem es zu entkommen gilt, und auch ein Spielplatz, auf dem man sich wie nirgends sonst austoben kann. Erwecke das Kind in dir und entfessele deine Fantasie, um den Weg hinaus zu finden!”

Preis: 3,99 Euro

Call of Cthulhu

“Call of Cthulhu, das offizielle Videospiel zu Chaosiums klassischen „Pen & Paper“-Rollenspiel, führt den Spieler in Lovecrafts Universum, einer Welt schleichenden Wahnsinns und mythischer Alter Götter.

1924 wurde Privatermittler Pierce beauftragt, den tragischen Tod der Familie Hawkins auf dem abgelegenen Darkwater Island aufzuklären. Schnell wird Pierce in einen furchteinflößenden Strudel aus Verschwörungen, Kultisten und kosmischem Horror gezogen.

Nichts ist wie es scheint. Der Verstand schwindet und weicht Stimmen aus der Dunkelheit. Der Cthulhu-Mythos wird beherrscht von seltsamen Kreaturen, sonderbarer Wissenschaft und dunklen Kulten, die ihre wahnsinnigen Pläne versuchen zu verwirklichen, um das Ende der Welt herbeizuführen.

Dein Verstand wird leiden – deine Sinne wanken zwischen Vernunft und Wahnsinn, bis du alles um dich herum in Frage stellst. Traue niemandem. Du weißt nicht, was in der Dunkelheit lauert … und währenddessen wartet der Große Träumer auf sein Erwachen.”

Preis: 8,99 Euro

Outlast

“Die Hölle ist ein Experiment, das man in Outlast nicht überleben kann, ein Ego-Survival-Horror-Spiel, das von Veteranen einiger der größten Spiel-Franchise-Unternehmen der Geschichte entwickelt wurde. Erkunde als investigativer Journalist Miles Upshur das Mount Massive Asylum und versuche, lange genug zu überleben, um sein schreckliches Geheimnis zu entdecken … wenn du dich traust.”

Preis: 2,51 Euro

Vampyr

“London, 1918. Sie sind Dr. Jonathan Reid, und erst seit Kurzem ein Vampyr. Als Arzt müssen Sie ein Mittel gegen die Seuche finden, die schon so viele Bürger der Stadt heimgesucht hat. Als Vampyr sind Sie dazu verdammt, sich an denen zu laben, die Sie zu retten geschworen haben.

Werden Sie sich dem Monster in Ihrem Inneren stellen? Kämpfen Sie gegen Vampyr-Jäger, untote Skals und andere übernatürliche Geschöpfe. Setzen Sie Ihre unheiligen Kräfte ein, um das Leben anderer zu manipulieren und Ihr nächstes Opfer zu finden. Am Ende müssen Sie mit Ihren Entscheidungen leben … nur Sie können London retten oder verdammen.”

Preis: 11,99 Euro

Alien: Isolation

“Entdecken Sie die wahre Bedeutung von Furcht mit Alien: Isolation, einem Survival Horror mit einer Atmosphäre aus ständigem Grauen und allgegenwärtiger Lebensgefahr. Fünfzehn Jahre nach den Ereignissen in Alien™ begibt sich Ellen Ripleys Tochter Amanda in einen verzweifelten Kampf ums Überleben in einer Mission, auf der sie die Wahrheit um das Verschwinden ihrer Mutter zu enthüllen versucht.

Sie eifern als Amanda durch eine zusehends explosivere Welt und werden von allen Seiten mit einer panisch verzweifelten Bevölkerung und einem unberechenbaren, skrupellosen Alien konfrontiert.

Unterbesetzt und unvorbereitet müssen Sie Ressourcen zusammenkratzen, Lösungsansätze improvisieren und Ihren Verstand nutzen, nicht nur um Ihre Mission auszuführen, sondern auch um einfach nur zu überleben.”

Preis: 9,24 Euro

Das denken wir:

Da sind ein paar richtig gute Schnäppchen dabei. Wer auf Horror steht, der sollte die Angebote mal durchstöbern.