The Ascent: Das Next-Gen-Action-RPG wurde auf 2021 verschoben

Curve Digital hat den Release des Next-Gen-Action-RPGs The Ascent auf das nächste Jahr verschoben.

Im Mai dieses Jahres wurde das Action-RPG The Ascent im Rahmen des Online-Events Inside Xbox angekündigt. Eigentlich war geplant, dass der Titel noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, aber daraus wird leider nichts. Wie Curve Digital mitteilte, wird das Spiel erst im Jahr 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Dafür wurde ein neues Walkthrough-Video veröffentlicht, in dem uns das verantwortliche Entwicklerstudio Neon Giant einige Szenen aus dem Spiel zeigt. Unter anderem bekommen wir die beeindruckende Cyberpunk-Spielwelt und einige Actionsequenzen zu sehen.

Das Ganze sieht ziemlich vielversprechend aus und das, obwohl sich das Spiel noch in der Beta befindet. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Zum Spiels heißt es: “Willkommen in der Arkologie der Ascent Group, einer unabhängigen, konzernbetriebenen Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die bis in den Himmel reicht. Du bist ein Arbeiter und Sklave des Konzerns – genau wie alle anderen in deinem Bezirk.

Doch eines Tages, als du gerade an einer Routineaufgabe mit deinem Cyberdeck arbeitest, wirst du in eine Spirale katastrophaler Ereignisse hineingezogen. Die Ascent Group, ihres Zeichens der größte Megakonzern des Planeten, stellt ihren Betrieb aus unbekannten Gründen ein und verursacht dadurch den Kollaps der automatischen Sicherheitssysteme.

Das Überleben deines Bezirks steht auf dem Spiel, denn konkurrierende Konzerne wollen die Macht ergreifen und Verbrechersyndikate ihre Anteile auf dem Schwarzmarkt ausweiten. Greif zu den Waffen, halte sie auf und finde heraus, was dieses Chaos verursacht hat.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Spiel sieht bereits jetzt verdammt gut aus. Schade, dass wir noch so lange auf den Release warten müssen.