The Dark Pictures: Little Hope – Der neueste Trailer dreht sich um Geheimnisse und Vorahnungen

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Horrorspiel The Dark Pictures: Little Hope veröffentlicht.

Kommt euch das Warten auf The Dark Pictures: Little Hope auch so lange vor? Naja, wenigstens müssen wir uns nun bloß noch bis zum 30. Oktober gedulden, dann erscheint der Nachfolger von The Dark Pictures: Man of Medan endlich.

Mittlerweile wurde ein weiterer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der sich um die Geheimnisse und Vorahnungen dreht, die euch im Spiel erwarten. Dazu heißt es: “SpielerInnen können sich allein oder gemeinsam mit Freunden den schwierigen Entscheidungen stellen, die das Schicksal der Charaktere bestimmen werden. Zusätzlich gilt es, die versteckten Geheimnisse im Spiel zu entdecken, die die Geschichte von Little Hope aufdecken. Weiterhin können noch verschiedene Bonusinhalte freigeschaltet werden, die den Entstehungsprozess von Little Hope beleuchten. Dies beinhaltet Behind-The-Scenes-Videos, Interviews, sowie exklusive Comics und Art Books.

Neugier und gründliches Umsehen werden ebenfalls mit mysteriösen Bildern belohnt, die eine mögliche Zukunft innerhalb des Spiels zeigen. Diese Vorahnungen sollten bei Entscheidungen im Hinterkopf behalten werden, denn sie können den SpielerInnen helfen, ihre Charaktere am Leben zu erhalten.”

Hier der neue Trailer:

The Dark Pictures: Little Hope erscheint am 30. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC (digital).

Wenn es weitere Neuigkeiten dazu geben sollte, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelanngt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, ob Little Hope, das sehr gute Man of Medan toppen kann. Die bisher veröffentlichten Spielszenen sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.