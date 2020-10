The Medium: Der neueste Trailer erklärt das Dual-Reality-System

Das Studio Bloober Team hat ein Video veröffentlicht, in dem erklärt wird, wie das Dual-Reality-System in The Medium funktioniert.

Am 10. Dezember erscheint das Horrorspiel The Medium für PC und Xbox Series X und um euch schon mal darauf vorzubereiten, wie das Spiel funktioniert, wurde nun ein neues Video veröffentlicht.

In diesem neuen Video wird das neuartige Dual-Reality-System erklärt. Im Spiel übernimmt man die Rolle eines Mediums, das an zwei Orten gleichzeitig existiert. Um das darzustellen, wird an manchen Stellen im Spiel das Geschehen ein Splitscreen angezeigt.

Ihr steuert das Medium dann an beiden Orten gleichzeitig – in der realen Welt und in der Welt der Geister. Der Clou: Die Aktionen in der einen Welt haben Auswirkungen auf die andere.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Zum Spiel heißt es: “Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt.

Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu The Medium haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein spannender Horrortitel mit einem neuartigen Spielprinzip. Wir sind schon sehr gespannt, ob das Dual-Reality-System auch auf Dauer motivieren kann.