The Medium erscheint am 10. Dezember (Trailer)

Das Studio Bloober Team hat angekündigt, dass das Next-Gen-Horror-Spiel The Medium am 10. Dezember für PC und Xbox Series X erscheint.

Erst kürzlich berichteten wir über einen neuen Trailer zum kommenden Spiel The Medium, in dem wir eine alptraumhafte Entität zu sehen bekommen haben. Nun wurde ein weiterer Trailer veröffentlicht, der den Release-Termin verrät. So soll The Medium am 10. Dezember für die Xbox Series X und den PC erscheinen.

Abgesehen davon wurde “Marianne’s Theme”, ein Track aus dem Spiel zum kostenlosen Download veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch hier herunterladen. Und einen vorgeschmack davon bekommt ihr in diesem Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein richtig unheimliches Spiel, das Horrorfans unbedingt im Auge behalten sollten.