“The Texas Chainsaw Massacre”: Offizielle Webseite und erstes Poster veröffentlicht

Legendary hat eine offizielle Website zum kommenden Film “The Texas Chainsaw Massacre” veröffentlicht.

Regisseur Fede Alvarez arbeitet gerade am Film “The Texas Chainsaw Massacre” und dazu wurde nun die offizielle Webseite und das ertse Poster veröffentlicht.

Infos zum Film gibt es kaum. Auf der Seite und auf dem Poster heißt es lediglich: “1974 erlebte die Welt eines der bizarrsten Verbrechen in den Annalen der amerikanischen Geschichte. Im Jahr 2021 kehrt das Gesicht des Wahnsinns zurück.”

Mit dabei sind Elsie Fisher (“Castle Rock”)n Sarah Yarkin (“Happy Death Day 2U”), Mark Burnham (“Wrong Cops”), Moe Dunford (“The Dig”), Olwen Fouéré (“Mandy”), Alice Krige (“Star Trek”), Jacob Latimore (“The Maze Runner”), Nell Hudson (“Victoria”), Jessica Allain (“The Laundromat”), Sam Douglas (“Snatch”), William Hope (“Dark Shadows”) und Jolyon Coy (“War & Peace”).

Übrigens: Auf der Webseite, die ihr über diesen Link erreicht, könnt ihr euch per Mail ein Motion Poster und eine Visitenkarte für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare zukommen lassen.

Hier das Poster zum Film:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Film geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das wird mit Sicherheit wieder ein heftiger Trip. Wir sind schon sher auf die ersten Szenen aus dem Film gespannt.