Visage: Das von Silent Hills P.T. inspirierte Horrorspiel erscheint noch im Oktober

Das Studio SadSquare hat verkündet, dass das First-Person-Horrorspiel Visage noch im Oktober auf Steam erscheint.

Zum letzten Mal berichteten wir über das von Silent Hills P.T. inspirierte Horrorspiel Visage im September 2018. Das Spiel startete kurz darauf in die Early-Access-Phase. Nun hat das verantwortliche Entwicklerstudio verkündet, dass der Release – pünktlich zu Halloween – am 30. Oktober stattfindet.

In diesem Titel erkundet man ein mysteriöses Haus, das sich ständig verändert. Die Spielwelt ist eher ruhig und zeigt laut den Entwicklern sowohl unerwartet beruhigende als auch extrem schreckliche Szenarien.

Offiziell heißt es dazu: “Du spielst innerhalb eines großen Hauses, in dem schreckliche Dinge geschehen sind. Dabei wanderst du durch dunkle Flure, untersuchst jeden leeren Raum und verlierst dich dabei in endlosen Labyrinthen. Dein Kopf füllt sich dabei mit den Erinnerungen an die verstorbenen Familien, die hier früher gelebt haben. Diese verdrehte Umgebung, in der du das einzig Lebendige bist, bringt dich an Orte, die jenseits deiner Vorstellungskraft liegen.”

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet: “Ein Erlebnis, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt!”

Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken. Hier erwartet uns ein ziemlich gruseliger Trip.