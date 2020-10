Wing of Darkness erscheint im Februar 2021

in

Production Exabilities hat angekündigt, dass das Action-Flugkampfspiel Wing of Darkness im Februar 2021 erscheint.

Eigentlich hätte Wing of Darkness bereits Ende 2019 erscheinen sollen – daraus wurde jedoch nichts. Nun wurde verkündet, dass der Titel am 25. Februar 2021 für PC und PS4 erscheint.

Hier erwartet euch ein High-Speed-Flug-Shooter, in dem ihr gegen die sogenannten “Blanka” kämpfen müsst, mysteriöse Flugwesen, die eines Tages plötzlich auftauchten

Wing of Darkness besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist ein actionreicher Shooter. Der zweite Teil besteht aus Zwischensequenzen, in denen wir mehr über die “Fräulein” erfahren. “Diese Mädchen tragen Flügel auf dem Rücken und werden zur Waffe, die der Dunkelheit gegenübersteht”, heißt es in der offiziellen Beschreibung.

hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen konnten uns zwar noch nicht ganz überzeugen, aber wer auf Action-Flugkampfspiele steht, der sollte mal einen Blick auf Wing of Darkness werfen.