Xbox Series X: Seht euch hier den epischen Launch-Trailer an

Microsoft hat den Launch-Trailer zur Xbox Series X und Xbox Series S veröffentlicht.

Bereits am 10. November gehen die brandneuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S an den Start und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, dreht Microsoft noch einma kräftig an der Werbetrommel.

Um auf den Konsolenstart aufmerksam zu machen, wurde nun unter anderem der Launch-Trailer veröffentlicht, der die Emotionen vermiteln soll, die Videospiele in uns auslösen.

Power Your Dreams – mit der Xbox Series X

In diesem Trailer bekommen wir den Oscar-prämierten Schauspieler Daniel Kaluuya (“Get Out”, “Black Panther”) zu sehen, der uns zeigt, was es für Gamer bedeutet, “zu träumen und das volle Potenzial des Gaming auszuschöpfen – gemeinsam.”

Zum Trailer heißt es weiter: “Mit dem weltweiten Start der Power Your Dreams-Kampagne stellen wir die wunderbaren Emotionen, die Gaming in uns allen auslöst. Power Your Dreams dreht sich darum – ob auf Konsole, dem PC oder dem Smartphone – in eine Welt der Träume abzutauchen. Manchmal träumen wir davon, jemand anderes zu sein oder unser wahres Wesen zu zeigen. Manchmal träumen wir von einem epischen Sieg, den wir gemeinsam mit unseren Freunden erkämpft haben, oder von einem Solo-Abenteuer, das uns an die eigenen Grenzen bringt. Und manchmal träumen wir von der Goldmedaille oder auch davon, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.”

Holt ihr euch die Xbox Series X?

Das denken wir:

Wenige Tage noch, dann dürfen wir endlich den Start der nächsten Konsolengeneration miterleben und wir können es kaum erwarten.

Quelle: news.xbox.com