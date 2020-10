Zelda: Majora’s Mask – So könnte ein Next-Gen-Remake auf Basis der Unreal Engine 4 aussehen

in

Der Senior Environment Artist Cordell Felix zeigt uns in einem neuen Video, wie ein Next-Gen-Remake von The Legend of Zelda: Majora’s Mask aussehen könnte.

Wie würde ein Next-Gen-Remake des Klassikers Zelda: Majora’s Mask aussehen? Diese Frage stellte sich wohl der Senior Environment Artist Cordell Felix, bevor er das Projekt Majora’s Mask Rebirth an den Start gebracht hat.

Für dieses Projekt hat er eine beeindruckende Umgebaung auf Basis der Unreal Engine 4 nachgebaut. Cordell Felix sagt dazu: “Mit dieser Umgebung habe ich das Bauen, Beleuchten, Rendern, Sequenzieren in UE4, Videobearbeitung, Tonbearbeitung und einige andere Dinge geübt und gelernt.”

“Ich bin ein großer Zelda-Fan, und der gesamte Prozess, die Maske der Majora in einem realistischeren Stil neu zu erfinden, war mein Bestreben, der Zelda-Community etwas zurückzugeben. Danke fürs Zuschauen.”

Hier das Video:

Und was sagt ihr? Ziemlich beeindruckend, oder?

Aktuell hat Nintendo anscheinend zwar keine Pläne für ein Remake von Majora’s Mask, aber wenn man das so sieht, würde man es sich wünschen.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Nächstes Jahr feiert Zelda 35. Geburtstag. Mal sehen, was sich Nintendo zu diesem Anlass alles einfallen lässt.

