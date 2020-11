Apex Legends Saison 7: Der neueste Trailer stellt Legende Horizon vor

in

Respawn Entertainment hat einen Trailer zu Apex Legends veröffentlicht, in dem die neue Legende Horizon vorgestellt wird.

Erst kürzlich wurde ein Trailer zum Battle-Royale-Shooters Apex Legends veröffentlicht, in dem wir die ersten Spielszenen aus Saison 7 zu sehen bekommen haben. Nun wurde ein Trailer zur neuen Legende Horizon vorgestellt.

Offiziell heißt es zu Horizon: “Egal, ob sie mit ihrem taktischen Repulsionsstern einen starken Gravitationslift erzeugt oder mit ihrem Raumanzug in der Luft manövriert – Horizons Fähigkeiten gewähren ihrem Squad in höher gelegenen Gebieten einen Vorteil und ermöglichen ihr eine sanfte Landung. Zur Seite steht ihr der robotische Gefährte und Verbündete N.E.W.T., der in den Tiefen des Weltraums perfektioniert wurde und ein winziges Schwarzes Loch erzeugt, das Squads aus der Deckung zerrt und für den Kill festhält.”

Hier der neue Trailer:

Was haltet ihr von Horizon? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Apex Legends Saison 7 – Aufstieg startet am 05. November auf PlayStation 4, Xbox One, PC auf Steam und Origin.

Noch mehr Details zur neuen Saison findet ihr hier.

Weitere News, Infos und Videos zu Apex Legends haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Horizon hat ein paar ziemlich coole Fähigkeiten auf Lager und bringt mit Sicherheit frischen Wind auf das Schlachtfeld.