Bald gibt es Elite Dangerous und The World Next Door gratis

Epic Games bietet demnächst die beiden Spiele Elite Dangerous und The World Next Door gratis im Epic Games Store an.

Bald gibt es im Epic Games Store wieder neue kostenlose Spiele. Und zwar wurde kürzlich verraten, dass ihr euch ab dem 19. November die zwei Spiele Elite Dangerous und The World Next Door kostenlos schnappen könnt.

Bei Elite Dangerous handelt es sich um ein Weltraum-MMO, in dem ihr in einer gnadenlosen Galaxie überleben müsst. Das Abeneteuer könnt ihr entwerder allein, im Solomodus, oder im “Open Play” mit Spielern aus der ganzen Welt bestreiten.

In The World Next Door erwartet euch hingegen eine Mischung aus Rätselschlachten, fantasievoller Handlung und visuellen Romanelementen. Nachfolgend findet ihr weitere Informationen zu den Spielen.

Elite Dangerous

“Elite Dangerous ist das definitive MMO-Weltraumepos. Mit einer zusammenhängenden Galaxie, einer sich entwickelnden Geschichte und der Realisierung der gesamten Milchstraße in ihren tatsächlichen galaktischen Proportionen bringt es das ursprüngliche Open-World-Abenteuer auf den modernen Stand der Videospiel-Geschichte.

Der Spieler beginnt mit einem kleinen Raumschiff und nur einer Handvoll Credits und muss alles daran setzen, sich die Fähigkeiten, das Wissen, den Reichtum und die Macht anzueignen, die er braucht, um in einer futuristischen gnadenlosen Galaxie zu überleben und sich einen Platz in der ikonischen Elite zu sichern. Galaktische Supermächte und interstellare Kriege bestimmen dieses Zeitalter und die Geschichte jedes Spielers beeinflusst die einzigartige verbundene Spielerfahrung und die Entwicklung der Geschichte. Regierungen stürzen, Schlachten werden verloren und gewonnen, und die Menschheit erweitert ihre Grenzen – alles durch die Aktionen der Spieler.

The World Next Door

“The World Next Door, das sich an der gefühlvollen Erzählweise und der spannenden Action von Anime- und Indie-Spielen orientiert, begleitet die junge, rebellische Jun, die sich weit weg von zu Hause in der magischen und mysteriösen Welt von Emrys wiederfindet. Als Jun auf eine bunte Vielfalt übernatürlicher Wesen trifft, muss sie lernen, sich auf ihre neuen Freunde zu verlassen, um rechtzeitig nach Hause zurückzukehren, bevor die Zeit abläuft.

In The World Next Door erwartet dich eine fesselnde Mischung aus eindrucksvollen visuellen Romanelementen, mitreißender Handlung und blitzschnellen Rätselschlachten.”

Das denken wir:

Wer auf Weltraum-Action steht, der sollte Elite Dangerous ausprobieren und wer visuellen Romane mag und nichts gegen Rätselelemente einzuwenden hat, der sollte auch The World Next Door eine Chance geben.