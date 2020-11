Bright Memory Infinite: Seht euch hier die neuesten Screens an

in

FYQD Personal Studio hat neue Screenshots aus dem kommenden Spiel Bright Memory Infinite veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um den Hack-and-Slash-Shooter Bright Memory Infinite, aber nun bekommen wir mal wieder neue Szenen aus dem Spiel zu sehen.

Kürzlich wurden nämlich ein paar neue Screenshots aus dem Titel veröffentlicht, die ihr unter diesen Zeilen findet. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Spiel wirklich beeindruckend aus.

Vor allem die zahlreichen Details und die und die Licht- und Schatteneffekte wissen zu beeindrucken. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier die eneuen Screenshots:









In Bright Memory Infinite werdet ihr ins Jahr 2036 geschickt. Ein seltsames Phänomen, für das Wissenschaftler keine Erklärung finden können, ist am Himmel auf der ganzen Welt aufgetaucht. Die Supernatural Science Research Organization (SRO) hat Agenten in verschiedene Regionen geschickt, um dieses Phänomen zu untersuchen.

Bald steht fest, dass diese seltsamen Ereignisse mit einem archaischen Mysterium verbunden sind – einer noch unbekannten Geschichte zweier Welten, die bald ans Licht kommen wird.

Bright Memory Infinite erscheint für PC und Xbox Series X. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, informieren wir euch umgehend darüber.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, infos und Videos zu diesem Titel findet ihr hier.

Das denken wir:

Diese Screenshots sehen wirklich verdammt gut aus. Es ist schon erstaunlich, dass für diesen Titel nur ein Entwickler verantwortlich ist.