Cyberpunk 2077: Seht euch hier den neuesten Gameplay-Trailer an

in

CD Projekt RED hat einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Im neuesten Trailer zu Cyberpunk 2077, den ihr unter diesen Zeilen findet, bekommen wir über fünf Minuten aus dem Spiel zu sehen. Unter anderem werden Interaktionen und Actionszenen gezeigt, die Details zur Geschichte sowie zu den Charakteren enthüllen.

Das Video zeigt Vs primäres Ziel und wir bekomen einen Einblick in die Charakterentwicklung und Nebenaktivitäten, die uns in Cyberpunk 2077 erwarten.

Zum Trailer heißt es: “In dieser Welt, die von niemals endenden Konflikten verschlungen wird, kann manchmal nur ein Außenseiter den Job erledigen. Und das bist du.”

Hier der neue Trailer:

Cyberpunk 2077 wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Cyberpunk 2077 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Abgesehen davon erwartet uns eine tolle Story. Wir können es kaum erwarten, endlich in Night City abzutauchen.