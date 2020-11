Cyberpunk 2077: Video zeigt erstmals Spielszenen der PS5-Version

in

Das Studio CD Projekt Red hat ein Video veröffentlicht, das zum ersten Mal die PS5-Version von Cyberpunk 2077 in Aktion zeigt.

Vor wenigen Tagen berichteten wir über ein Video, das erstmals die Konsolenversion des kommenden Rollenspiels Cyberpunk 2077 gezeigt hat. Neben der Xbox One X-Version wurde auch die Xbox Series X-Version präsentiert. Und wie versprochen bekommen wir das Spiel jetzt auch auf der PlayStation zu sehen.

Im neuesten Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, wird der Beginn von Cyberpunk 2077 demonstriert – zuerst die PS4-Variante und in der zweiten Hälfte gibt es dann die PS5-Version zu sehen.

Das Video zeigt den Lebensweg des Nomaden, eine der drei spielbaren Hintergrundgeschichten. Unter anderem bekommen wir Szenen aus den Badlands zu sehen und ein Trip durch die Straßen von Night City wird ebenfalls gezeigt.

Hier das neue Video:

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia. Der Titel ist auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar. Nach dem Release erscheint ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Xbox One bzw. PlayStation 4 Versionen, das die Vorteile der nächsten Hardware-Generation nutzt. Einen genauen Release-Termin dafür gibt es aber noch nicht.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite.

Das denken wir:

Das Spiel sieht auf beiden Konsolen gut aus. Wir sind aber schon sehr gespannt, was das Next-Gen-Upgrade zu bieten hat.