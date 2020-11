Daredevil: Video zeigt neue Szenen aus eingestelltem Actionspiel

Kürzlich sind neue Szenen aus dem eingestellten Spiel Daredevil: The Man Without Fear aufgetaucht.

Das Spiel Daredevil: The Man Without Fear befand sich in den frühen 2000er Jahren für Xbox, PlayStation 2 und PC in Entwicklung, wurde aber nie fertiggestellt. Das Spiel wurde von 5000ft entwickelt und Encore hätte es veröffentlichen sollen.

Im Jahr 2004 wurde der Titel jedoch eingestellt, da das Management beschlossen hatte, die Videospielkonsolenprojekte von Encore einzustellen. Encore sollte sich auf seine Kernkompetenzen im Bereich Software-Publishing konzentrieren.

Es gab ein paar Trailer zu Daredevil: The Man Without Fear und eine Doku von Unseen64 befasst sich mit dem Titel, aber jetzt zeigt ein neu aufgetauchter Entwickler-Build, was uns wirklich erwartet hätte.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Im nachfolgenden Video von “PtoPOnline” bekommen wir einige der Features des Titels zu sehen. Beispielsweise wird gezeigt, wie der Marvel-Held über Geländer und andere Oberflächen grindet. Das ist eigentlich ziemlich cool, nur blöd, dass es die Entwickler auch ermöglicht haben, über Stromleitungen zu grinden, was Daredevil nicht überlebt.

Ein unfertiger Daredevil

Abgesehen davon wollten die Entwickler nach dem Erfolg des Spiels zum Spider-Man-2-Film auch ein Schwing-Feature implementieren. So ist es im Entwickler-Build möglich, sich mit den Billy Clubs von Daredevil durch die Gegend zu schwingen, was nicht so wirklich gut funktioniert.

Darüber hinaus bekommen wir die übermenschlichen Sinne von Daredevil zu sehen, die es ihm ermöglichen, seine Umgebung besser wahrzunehmen.

Das Ganze macht keinen wirklich guten Eindruck, man sollte aber nicht vergessen, dass das Spiel weit davon entfernt war, fertiggestellt zu werden. Durch die Szenen wird jedoch klar, dass das Konzept des Spiels einfach nicht aufging und die Erfolgsaussichten sehr gering waren, was dann schließlich wohl auch ausschlaggebend dafür war, dass der Titel eingestellt wurde. Trotzdem ist sehr interessant zu sehen, was uns erwartet hätte.

Hier das Video:

Was würdet ihr von einem Daredevil-Spiel halten? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Daredevil” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schade, dass Daredevil: The Man Without Fear nie fertiggestellt wurde, aber vielleicht dürfen wir uns ja früher oder später über ein neues Spiel freuen. Das wäre ziemlich cool.

Quelle: pcgamesn.com