Deathloop erscheint im Mai 2021

Bethesda hat kürzlich den Release-Termin des kommenden Ego-Shooters Deathloop verraten.

Eigentlich hätte der Ego-Shooter Deathloop als Starttitel für die PlayStation 5 erscheinen sollen. Daraus wird aber nichts. Das Spiel wurde nämlich veraschoben und Bethesda hat nun den neue Release-Termin verkündet. Demnach soll Deathloop am 21. Mai für PS5 und PC erscheinen.

Abgesehen davon wurden die Vorbesteller-Boni und die Inhalte der Deluxe Edition vorgestellt.

Vorbesteller-Boni

Charakter-Skin: Sturmreiter Colt

Ein Siegel (ausrüstbarer Buff)

Eine einzigartige Waffe im Dishonored-Design: Machete des Kaiserlichen Schutzherrn (PS5-exklusiv)

Inhalt der Deluxe Edition

Alle oben aufgeführten Vorbesteller-Boni

Einzigartige Waffe: „Reiche Auslese“-Tribunal

Einzigartige Waffe: .44-Karat-Vierpfünder

Charakter-Skin: Party-Crasher Colt

Charakter-Skin: Scharfschützin Julianna

Original Game Soundtrack (Auswahl)

Zwei Siegel (ausrüstbare Buffs)

Eine einzigartige Waffe im Prey-Design: TranStar-Fräse (PS5-exklusiv)

Darum geht es: “Colt ist auf Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen und so gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um zu entkommen, bleibt ihm also nur eins: diesen verdammten Loop zu brechen. Ausgestattet mit einem Arsenal aus außergewöhnlichen Kräften und mächtigen Waffen muss er dafür binnen 24 Stunden acht Ziele aus dem Verkehr ziehen, bevor um Mitternacht der Loop und damit der Tag wieder von vorne beginnt. Doch das ist keine leichte Aufgabe, denn die Ziele sind über die gesamte Insel verstreut. Zu allem Überfluss sitzt ihm dabei noch seine Widersacherin Julianna im Nacken, die den Loop mit allen Mitteln schützen wird. Wer Lust hat, in die Rolle der Widersacherin zu schlüpfen, kann als Julianna in die Kampagne eines anderen Spielers eingreifen. Lernt von jedem Kreislauf – probiert neue Wege, sammelt Informationen und eignet euch neue Waffen und Fähigkeiten an, um diesen Loop zu brechen.”

Hire der neue Launch-Termin-Trailer:

Die Standard Edition kann für 69,99€ (59,99€ für PC) und die Deluxe Edition für 89,99€ (79,99€ für PC) vorbestellt werden.

Die offizielle Ankündigung des Release-Termins findet ihr über diesen Link.

Weitere News, Infos und Videos zu Deathloop haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schade, dass der Release noch so lange auf sich warten lässt, aber jetzt wissen wir wenigstens wann der Titel erscheint.