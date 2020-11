Der Plattformer Unto The End erscheint im Dezember

Big Sugar und 2 Ton Studio haben angekündigt, dass der Plattformer Unto The End im Dezember erscheint.

Wer auf Plattformer steht, der hat vieleicht schon von Unto The End gehört. Dieser Titel befindet sich bereits seit 2017 in Entwicklung und nun erscheint das Spiel in wenigen Tagen.

So wurde verraten, dass Unto The End am 9. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam und GOG veröffentlicht wird. Die Switch-Version folgt dann am 17. Dezember.

Offiziell heißt es dazu: “Unto The End ist ein herausforderndes, handgefertigtes Kampfabenteuer. Ein armer Vater versucht alleine und allen Gefahren zum Trotz zu seiner Familie zurückzukehren. Nur mit einem Schwert, einem Dolch und seinem Geschick ausgerüstet, muss er gegen die Wesen bestehen, die ihm auf seiner Reise durch ein unbekanntes Land begegnen. Jeder Schritt bringt ihn zwar näher an sein Ziel, setzt ihn aber gleichzeitig auch größeren Gefahren aus.”

Und das Ganze sieht wirklich ziemlich cool aus, aber überzeugt euch am besten selbst. Hier sind einige Szenen aus dem Spiel:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Titel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessanter Plattformer mit einem tollen Art-Style. Wir sind schon gespannt, was das Spiel so zu bieten hat.