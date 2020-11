Destiny 2: Jenseits des Lichts ist da

in

Bungie hat kürzlich verkündet, dass Destiny 2: Jenseits des Lichts nun verfügbar ist.

Lange mussten Fans warten, aber nun ist Destiny 2: Jenseits des Lichts da. Mit dieser Erweiterung finden viele Neuerungen den Weg ins Spiel. Unter anderem erwartet uns eine neue Story und über neue Waffen und Ausrüstungen dürft ihr euch ebenfalls freuen.

Zur Erweiterung heißt es: “Die Macht nimmt eine neue Form an. Hüter heißen die Dunkelheit willkommen, beherrschen die Stasis und tauchen tief in Europa, das neueste Ziel in Destiny 2, ein.

Die Grenzgebiete von Europa locken mit Unmengen verlorener Geheimnisse vergangener Zeiten, wie das der dunklen Macht der Stasis. Machen Sie mithilfe der mysteriösen Fremden Exo diese neue Macht nutzbar, bevor Eramis, Kell der Dunkelheit, diese ihren Scharen der Gefallenen verleiht. Bauen Sie Ihr Arsenal aus, beherrschen Sie die Macht der Stasis und schreiten Sie jenseits des Lichts.”

Jenseits des Lichts ist für PC, PS4, Xbox One und Stadia verfügbar. Der Preis für die Ertweiterung beträgt 39,99 Euro.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Destiny 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Endlich ist die Erweiterung da. Hoffentlich bietet sie auch ausreichend Inhalte, um die Community lange genug zu beschäftigen.